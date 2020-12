Jogador diz que foi enganado ao estrelar filme pornô: 'Não sabia'

O jogador disse que ainda se envergonha mesmo que o fato tenha acontecido há anos | Foto: Divulgação

Mundo - Astro do rúgbi australiano, Kurt Capewell, de 27 anos, sentiu a necessidade de se explicar publicamente sobre um vídeo pornô feito em 2013 que tornou-se viral. Em entrevista ao "The Daily Telegraph", o atleta explicou que era "jovem e inocente" e foi enganado, enquanto achava que faria apenas uma campanha de roupas esportivas.



"Os organizadores utilizaram de incentivos, como dinheiro extra para envolver no filme adulto. Eu tenho total responsabilidade sobre o que ocorreu. Mas a minha mensagem é para os jovens tomarem cuidado quando oferecerem dinheiro para sessões de foto. Tive que aprender do jeito mais difícil, não sabia que passaria por isso", disse Capewell, que explicou que precisava de dinheiro na época.

À medida em que fazia o ensaio, Kurt Capewell era convencido a tirar as roupas e logo foi surpreendido ao fazer sexo com outro homem, que estava atrás de uma cabine. Assim que o vídeo se tornou viral, Capewell mandou Whatsapp para os integrantes do time pedindo desculpas.



"Ei, pessoal. Só para atualizar vocês de um vídeo meu que está viralizando, feito há oito anos. É um pouco difícil colocar essa história toda para fora, mas eu estava sem dinheiro e fazia trabalhos como modelo, quando acabei fazendo um filme pornô. Eu não sabia, me colocaram em uma parede, e tinha uma pessoa do outro lado. Eu queria que vocês soubessem por mim''.

''Estou totalmente envergonhado, mesmo com algo que tenha ocorrido quando era jovem. Isto é algo que tenho carregado sozinho nos últimos oito anos e eu sei que vocês estarão do meu lado para seguirmos em frente", diz o texto. Os atletas o apoiaram. O técnico do time, Alan Jones, deu entrevistas.

"Eu o apoio. O garoto fez algo dez anos atrás. Olhe, não tem nenhuma Madre Teresa aqui. Kurt não quebrou nenhuma lei, não cometeu crimes. Não tinha nem que pedir desculpas. Mas se ele quer, então está desculpado", disse Jonas, como citou o "The Daily Mail".

Logo após o desabafo do jogador, vários outros jovens foram a público dizerem que também foram enganados pela mesma companhia australiana de vídeos adultos.

