Gusttavo Lima exibe boa forma em parque com os filhos e trinca a web

Gusttavo recebeu elogios por conta de sua boa forma nas redes sociais | Foto: Divulgação

Brasil - Gusttavo Lima aproveitou o dia para brincar com os filhos Gabriel, 3 anos, e Samuel, 2, em um parque. O cantor publicou registros do momento nas redes sociais. O que ele não esperava é que a exibição do tanquinho na barriga ao posar sem camisa, iria trincar a web.



No vídeo publicado pelo artista nos stories do Instagram, ele aparece empurrando o balanço para as crianças. Na sequência, ele postou uma foto em que aparece ao lado dos filhos

Na última terça-feira (8), Gusttavo recebeu elogios por conta de sua boa forma nas redes sociais. O cantor exibiu uma foto em que aparece sem blusa, com as tatuagens expostas e o zíper da calça aberto.

Participando de live na última sexta-feira (4), Gusttavo Lima foi constrangido pelo cantor Bruno, da dupla com Marrone.

Ele, que era padrinho no casamento com a modelo Andressa Suita, tocou no assunto durante a transmissão.

Parece que o bonito quer mesmo ser um "pai bonzinho para os filhos", não é mesmo?

Confira o vídeo:

Confira o vídeo: | Autor: Divulgação

*Com informações do UOL



Leia mais:

Sensual, Andressa Suita posa em clique ousado: "quem perdeu que chore"

Andressa Suita tira o sutiã para foto e fãs provocam Gusttavo Lima