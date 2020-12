Vídeo: Cartolouco joga bastão em Marcos Mion após prova na 'A Fazenda'

Mion desviou do objeto e respondeu ao ex-fazendeiro "Você é louco" | Foto: Divulgação

Brasil - Durante uma prova de "A Fazenda 2020" nesta madrugada, o ex-fazendeiro Cartolouco jogou um bastão na direção do apresentador Marcos Mion após concluir disputa.



Antes de sair da área de prova, Cartolouco disparou o objeto contra o apresentador e disse: "Toma, Mion, meu pau é seu", disse o ex-participante, o quarto peão a ser eliminado do reality.

Mion desviou do objeto e respondeu ao ex-fazendeiro "Você é louco".

Ao longo da madrugada, os seis peões vivos na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da RecordTV contaram com a ajuda dos eliminados para uma prova especial para obter poderes especiais na reta final do jogo.



O reencontro dos participantes remanescentes com os 14 eliminados da 12ª temporada foi marcado por emoção. "Bem-vindos a prova final do Fazendão. Olha só que prova final sensacional que a gente preparou de vocês. E pra essa noite ficar completa, não pode faltar todos os peões que completaram a temporada", falou Mion.

As equipes ficaram dessa forma:

Stéfani Bays escolheu: - JP Gadêlha e MC Mirella

Tays Reis convocou: - Juliano Ceglia e Jakelyne Oliveira

Lipe Ribeiro optou pelos amigos: - Lucas Maciel e - Raissa Barbosa

Biel recorreu aos 'guris da baia': Rodrigo Moraes e Cartolouco

Lidi Lisboa definiu: - Fernandinho Beatbox e Mateus Carrieri

Jojo Todynho decidiu por velhas amizades: - Mariano e Victória Villarim

As ex-peoas Carol Narizinho e Luiza Ambiel acabaram sendo as excluídas da atividade especial de "A Fazenda 12".

