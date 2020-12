Bruna Marquezine fala sobre fase solteira: 'Ninguém tem um vibrador?'

Solteira desde o fim do namoro com Neymar, a atriz afirmou que “quase não se vê com alguém” | Foto: Divulgação

Brasil - Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo (13), Bruna Marquezine foi sincera sobre o que pensa a respeito de relacionamentos, sobretudo em tempos de pandemia de coronavírus.

Solteira desde o fim do namoro com Neymar, a atriz afirmou que “quase não se vê com alguém” e que “não transa só pelo prazer”.

“Escuto muito isso: ‘Ser solteiro está foda!’. Eu falo: ‘Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’”, continuou a jovem.

“Sei que é delicado falar, não gosto de ficar escancarando a minha vida sexual… Só consigo me relacionar com quem eu confio, admiro e conheço, pelo menos, um pouco. Mas não julgo. Cada um vive de acordo com as suas escolhas. Essa é a minha”, afirmou Bruna.

Confirmada no elenco de Maldivas, nova série da Netflix ainda sem data de estreia, a bela comentou que não tem interesse em começar uma nova relação durante a pandemia.

“As minhas amigas perguntavam se eu não ia encontrar tal pessoa. Se fosse um cara que já tivesse ficado, talvez. Não ia ligar e falar: ‘Oi, quero muito te ver, você pode fazer um teste e, depois do exame, ficar em casa até sair o resultado?’. Tenho taquicardia só de pensar em ter alguém morando na minha casa”, confessou.

