Maisa conta que está doente e reclama 'Na merda, literalmente'

Brasil - Maisa contou para os fãs os motivos por trás de seu sumiço nas redes sociais durante os útimos dias. A atriz e apresentadora, detalhou que está sofrendo com os sintomas de uma doença ainda não identificada, levantando a hipótese de uma virose.



Ela afirmou que já fez dois testes PCR para descartar a possibilidade de ter contraído covid-19, mas brincou sobre ter "esquecido" da existência de outras doenças.

"Tô até com a boca branca, gente, mas tô de repouso, já fiz exame sexta e hoje, do covid, os dois PCR, e graças a Deus negativei tudo, mas né, existem outras doenças e viroses por aí, e eu não estava me lembrando disso, achava que a única preocupação desse ano era a covid, mas né, estava enganada", começou Maisa na tarde de hoje, nos stories do Instagram.

A ex-estrela do SBT, de 18 anos, filmou sua barriga inchada em consequência dos problemas intestinais que está enfrentando e voltou ao mostrar o bom humor ao comentar sua "luta" contra a diarreia.

Ela ainda lamentou ter que cancelar compromissos profissionais e mostrou preocupação com sua volta a São Paulo, onde deveria ajudar os pais a arrumar a casa da família, que acabou de passar por uma reforma. "O problema de verdade pra mim é que eu tinha gravação né, hoje, tive que cancelar, e que ter diarreia é horrível, você fica desidratado, fica na merda, literalmente, e o outro problema é que eu volto pra minha casa essa semana, pra minha casa, minha casa, porque a obra acabou, e aí eu tinha que ajudar meus pais com a mudança, encaixotar tudo, e como eu tô doente eu não consigo, porque eu sinto tontura o tempo inteiro, eu tenho que ficar tomando soro, eu vou ao banheiro o tempo

todo, então assim, tá muito chato", explicou Maisa. Apesar dos sintomas incômodos, a artista comemorou que sua saúde quase atravessou 2020 100% intacta, com o mal-estar dessa semana sendo o primeiro do ano. "Qualquer coisa eu apareço aqui pra dar notícias mas só explicando que eu estou sumida, não dei as caras nos últimos dois dias, por causa disso, porque eu tô mal, e tá tudo bem porque graças a Deus eu não fiquei doente esse ano, eu tive uma coisinha de estômago em janeiro, quando eu tava fazendo um filme lá no Rio, mas também foi naquela época em que teve aquele negócio da água, mas assim única coisa que eu tive, depois...nem rinite", afirmou.

"Acho que eu fiquei tão assustada por conta da covid que né eu fui fortalecendo minha imunidade, tomando vitamina, tal, não peguei nada. Então assim tô dando graças a Deus que é dezembro e eu tô ficando doente pela primeira vez agora. Obrigada às pessoas que estão me mandando melhoras, eu tô aqui na minha hidratação constante, no soro, na água, na coca-cola, na água de coco, e vai dar tudo certo, tá, beijinhos", concluiu ela.

