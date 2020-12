Gaviões da Fiel faz convite para Taylor Swift desfilar no carnaval

No Twitter, a torcida Gaviões da Fiel convidou Taylor para desfilar no Carnaval após a pandemia | Foto: Reprodução

Os fãs da escola de samba Gaviões da Fiel sonham e sonham alto. Eles fizeram um convite para a cantora Taylor Swift. A cantora é considerada um amuleto da sorte para o time. Sempre que tem alguma partida do Corinthians após um lançamento de Taylor, o time ganha.

No Twitter, a torcida Gaviões da Fiel convidou Taylor para desfilar no Carnaval após a pandemia. A apresentadora e rainha de bateria da escola, Sabrina Sato, também entrou na brincadeira.

"Taylor Swift, esperamos por você no nosso Carnaval", escreveu a escola no Twitter. Sabrina, por sua vez, animou seus seguidores e publicou: "Gente, imagina só a Taylor Swift no Carnaval?".

