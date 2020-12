Revelação: Xuxa conta que Michael Jackson queria ter filhos com ela

A apresentadora surpreendeu com a revelação | Foto: Reprodução

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, surpreendeu durante entrevista com Nany People. Ela afirma que jantou com Michael Jackson e recebeu a proposta de ser uma “mãe de aluguel” dos filhos do cantor.

Ela disse em entrevista que o cantor ofereceu um contrato para carregar no ventre os filhos de Jackson. Ela conta que ao receber a proposta voltou para casa “com a cabeça borbulhando”.

A propostas aconteceu durante um jantar em Neverland, onde existe a tão sonhada mansão com zoológico e parque de diversões.

Em reposta ao convite, o assessor da cantor contou que "ela gostaria de ser mãe, mas não apenas de carregar".

*com informações de Hugo Gloss

