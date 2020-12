Carlos Nascimento não tem contrato renovado e é demitido do SBT

Nascimento estava no SBT desde 2006 e era apresentador do "SBT Brasil' | Foto: Reprodução

Após passar 14 anos no SBT, o jornalista Carlos Nascimento, não teve o contrato renovado e deixou a emissora nesta segunda-feira (14). A informação foi confirmada pelo diretor de jornalismo da emissora, José Occhiuso.

“Após 14 anos de SBT, Carlos Nascimento não teve o contrato renovado. Embora todos tenhamos nos acostumado a vê-lo ancorando telejornais, Nascimento é na essência um repórter, inquieto, crítico e observador atento dos fatos”, escreveu Occhiuso. “Como âncora, trouxe prestígio e credibilidade aos jornais que comandou. Nascimento deixa o SBT com a gratidão do Jornalismo”, conclui.



Nascimento estava no SBT desde 2006 e era apresentador do "SBT Brasil'. O jornalista estava afastado desde abril, por ser do grupo de risco da Covid-19.

*Com informações de Uol

Leia mais:

Marcelo Álvaro Antônio deixa o Ministério do Turismo

Xuxa processa Sikêra Jr e pede demissão do apresentador da Rede TV!