Miley Cyrus diz que quer fazer parceria com Anitta

No auge de sua carreira, a cantora Anitta pode lançar futuramente mais um feat com participação internacional, dessa vez, com a cantora Miley Cyrus.

Em entrevista ao Fantástico, Cyrus comentou neste domingo (13), que acompanha o trabalho de Anitta e que por conta da afinidade e pertencer ao mesmo ciclo de amigos, a possibilidade de terem algo juntas, é grande.

"Eu amo tanto a Anitta, temos muito em comum. Temos os mesmo amigos, pessoas que trabalham comigo e com ela. Uma hora ou outra vamos acabar fazendo algo juntas", afirmou ela.

No começo da pandemia, em uma das lives de Miley, Anitta fez uma participação especial e fez a cantora pop dançar um de seus hits.

