Advogados de Melhem notificam Calabresa com áudio

Uma notificação Extrajudicial na qual Marcius Melhem pede que Dani Calabresa se manifeste sobre as acusações de assédio sexual dentro de cinco dias. O documento solicita que a atriz confirme ou negue os fatos descritos na matéria da revista piauí e afirma que, caso ela não fale nada, fica entendido que ela concorda com as informações contidas na revista. A defesa de Marcius Melhem tem um áudio comprometedor.

A Notificação Extrajudicial cita partes da reportagem, que classifica como falsas, como, por exemplo, uma ocasião em que Melhem teria constrangido Calabresa ao bater na porta de seu camarim no estúdio pedindo para conferir seu figurino — um maiô vermelho. “A mencionada gravação ocorreu em ambiente externo e sem a presença de Melhem”, afirma.

Em outro trecho, a notificação menciona a festa em comemoração ao centésimo episódio do Zorra, quando Melhem teria tentado beijar Calabresa à força e colocado o pênis para fora da calça sem o consentimento dela. O humorista descreve na interpelação um áudio da atriz, que teria sido enviado a ele após a festa, que comprovaria “apreço pessoal” dela por ele.

“Chefe, estou mandando esse áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda sempre são de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia de como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã pra caralho. Nossa eu não sei como… talvez eu chore… como te agradecer por me dar um trabalho tão legal e de brinde ainda amigos queridos, fodas. Era meu sonho trabalhar com o Luís Miranda. Era meu sonho ser amiga do Luís Miranda. Eu entrei no Zorra com essa missão de fazer ele me amar. Eu tinha que convencer ele a me amar, porque eu já amava ele e precisava ser melhor amiga dele. E aí ganhei o Matchyas, a gazeta de Curicica. Corre uma fofoca ali, mas ao mesmo tempo é um puta de um amigo amoroso e leal ao mesmo tempo. É sério, eu tô muito, muito feliz. E eu precisava muito, muito estar feliz no Rio, com estas pessoas. E era para estar neste lugar mesmo, neste momento, com esta carga de pessoas amorosas. É isso. Obrigada. Eu estou muito feliz de verdade. Te amo muito. Um beijo para as suas filhinhas lindas. E vamos para a Disney juntos. Mas não com o Caruso, que ele é insuportável. Ele vai fazer um cronograma chato. Ele vai tentar escolher até o horário que a gente tem que soltar pum”, diz o áudio.

Confira o áudio completo:

*Com informações do Metrópoles

