Boninho posta foto de suposto quarto do BBB 21, veja

Manaus - O diretor do Big Brother Brasil (BBB), Boninho, postou uma foto de um quarto em seu Instagram na tarde desta quarta-feira (16) e logo chamou a atenção de alguns internautas curiosos que estão aguardando ansiosamente pelo início da nova temporada do programa. Rapidamente, no entanto, Boninho apagou a publicação.

A imagem era de um quarto onde as cores rosa e azul predominavam, com painéis e tapetes com estampas de coqueiros e bananeiras. Mas, na verdade, tudo não passou de uma brincadeira do diretor com seus seguidores, já que o espaço é de um dos quartos da versão americana do reality.

O 'BBB 21' já começa em janeiro, mas os participantes, entre eles famosos e anônimos, ainda não foram revelados. Mesmo assim, a curiosidade está grande e alguns nomes já estão sendo especulados pelos fãs do reality.

