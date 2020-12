Ludmilla fecha parque de diversões e passa o dia com fãs

A cantora recebeu fãs de todo o Brasil e estava eufórica com o dia no parque | Foto: Divulgação

Brasil - A cantora Ludmilla fechou um parque de diversões na tarde desta quarta-feira (16) para passar o dia com alguns fãs. No mês passado, a cantora já havia feito isso com os seus familiares, na época ela contou que curtiu tanto o dia de diversões e prometeu que faria isso com alguns de seus melhores fãs.

"Chegou o grande dia finalmente! Estou no carro quase chegando no parque. Estou ansiosa para ver os fãs que ganharam a promoção, ansiosa para curtir com eles, hoje vai ser um dia daqueles! Antes que falem alguma coisa todos tiveram que fazer o teste de Covid lá na entrada então está tudo certo, tudo lindo", começou explicando a cantora ainda antes de chegar no parque.

Em seguida, ela postou alguns vídeos dela própria fazendo o exame do coronavírus antes de se reunir com os fãs, que vieram de diferentes partes do Brasil para passar o dia com a funkeira, que está celebrando um ano de casamento com Brunna Gonçalves.

Lud mostrou os fãs em diversos brinquedos e curtiu a montanha-russa ao lado deles, com direito a ir no primeiro carrinho ao lado da mulher, que está fazendo aniversário hoje.

"Acabou de ir um fã embora que é de João Pessoa, o voo dele era 19h. Mandei ir buscar lá em João Pessoa. Tem fã aqui de Manaus, Belo Horizonte, São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, estou muito feliz! Estou até suada de tanto brincar com eles", comemorou a cantora.

