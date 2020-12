Enquete aponta Jojo Todynho como vencedora de A Fazenda 12

O quarteto finalista foi definido após a última roça da temporada | Foto: Divulgação

A grande final de A Fazenda 12 está marcada para a noite desta quinta-feira (17) e Jojo Todynho, Biel, Lipe e Stéfani Bays disputam o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão. A enquete do Site Uol aponta a funkeira como a próxima milionária do país. Ela aparece com 56, 62%, seguida do cantor Biel com 32,41%, em terceiro Lipe Ribeiro 6,01% e Stéfani Bays 4,98%.

O quarteto finalista foi definido após a última roça da temporada, disputada por Lipe, Stéfani e Tays Reis. A cantora de axé saiu ao não resistir a pressão dos fãs dos adversários e deixou o jogo. No programa de quarta-feira (16) o público assistiu ao que rolou na festa que reuniu todos os 20 participantes e que aconteceu na última madrugada.

No início do programa desta quinta (17), o quarto colocado será anunciado. A enquete do site UOL já conta com mais de 46 mil votos. O resultado oficial só será anunciado no programa que será exibido na Record TV a partir das 22h.