Babado: Gusttavo Lima fala sobre suposto romance com modelo

Após repercussão, o cantor Gusttavo Lima decidiu se pronunciar sobre o suposto romance com a modelo Camila Landim. Gusttavo fez questão de negar qualquer envolvimento, e questionou até quando eles e a própria moça vão sustentar essas ‘fake news’.

| Foto:





Já tem uns meses que o nome de Gusttavo Lima está sendo relacionado ao de Camila Landim. Rumores de que o cantor estaria envolvido em sigilo com a modelo, apontada como pivô do seu casamento com Andressa Suita, e que estariam até usando aliança de compromisso têm circulado na redes.

E nesta quarta-feira (17) aconteceu novamente. Os boatos recomeçaram depois que Camila postou alguns vídeos nos Stories dentro de um helicóptero e depois de uma lancha, que algumas pessoas apontaram como sendo do artista, e um perfil no Instagram noticiou que eles estariam juntos em Angra dos Reis.