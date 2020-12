Anitta assume assédio moral com equipe: 'Infelizmente é verdade"

O documentário, que traz os bastidores da carreira da artista, deu o que falar nas redes sociais já na sua estreia | Foto: Divulgação

Brasil - Anitta publicou uma sequência de vídeos no Instagram hoje, para explicar o motivo de um dos episódios de sua série "Made In Honório" ter sumido da plataforma de streaming.



"Para algumas pessoas, o episódio quatro da série desapareceu. Eu tinha vazado um telefone, ninguém tinha percebido. Rola isso de informações, coisas de leis... Enfim. Eles editaram para borrar o número de telefone. Sumiu por um tempo e depois voltou. Já está no ar de volta", explicou Anitta.

O documentário, que traz os bastidores da carreira da artista, deu o que falar nas redes sociais já na sua estreia.

Um dos principais assuntos comentados é referente a revelação da cantora, que contou ter sido estuprada na adolescência. Outro detalhe que não passou batido pelos internautas foi o trecho em que ela aparece xingando parte da sua equipe por causa de problemas no figurino.

"Infelizmente [a cena] é real. Eu falei que na série eu mostrava qualidades e defeitos. Nessa cena, eu estou falando com meus sócios. São as pessoas que tenho para sair de mim, extravasar. São meus sócios há mais de sete anos. Nesse negócio, a culpa acabou caindo para mim, mas não foi bem assim a história. Eles inventaram um negócio de última hora, a gente não podia falar tanto do que realmente foi. A culpa caiu para dentro de mim, mas tudo bem”, disse a funkeira.

*Com informações do UOL

