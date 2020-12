Assédio, treta e agressão: relembre o que rolou na 'A Fazenda 12'

Acusações pesadas foram feitas sobre alguns dos participantes, que ganharam repercussão na web | Foto: Divulgação

Brasil - "A Fazenda 2020" foi um grande sucesso de público, crítica e audiência nas redes sociais. No entanto, nem tudo foi perfeito durante os três meses do reality show da RecordTV. Acusações pesadas foram feitas sobre alguns dos participantes, que ganharam repercussão na web.



Os nomes de Jojo Todynho, Biel, Raissa Barbosa, entre outros, estiveram em evidência por conta dessas acusações, que foram completamente rechaçadas pela emissora. Ainda assim, muita gente "pegou bronca" de alguns desses peões por causa das atitudes potencialmente reprováveis que tomaram dentro do programa.

Assédio na Fazenda

A peoa, tida como a favorita para levar o prêmio na noite de hoje de acordo com a enquete UOL, entrou em uma polêmica sobre assédio por conta de uma atitude que teve com JP Gadêlha, logo na primeira semana do reality. Na ocasião, ela encostou no pênis do bombeiro e fez uma piada: 'Sua mandioca é boa?", perguntou. A internet foi inundada de comentários negativos a respeito da atitude de Jojo, que ainda repetiria as atitudes mais adiante com Rodrigo Moraes e Mariano. Dias depois, Biel também se envolveu em uma situação que muita gente considerou assédio. Logo depois da primeira festa do programa, ele abaixou as calças de Cartolouco, que não reagiu a "brincadeira" do funkeiro por estar alcoolizado. Além disso, também fez brincadeiras de duplo sentido com JP Gadêlha e a sua profissão de bombeiro, além de ter tentado pegar nas partes íntimas dele. A repercussão foi tanta que uma hashtag, #BielExpulso, foi levantada por fãs do programa. A mesma coisa aconteceu com Lidi Lisboa, Durante a festa "Likes", no segundo mês de confinamento, ela pediu um beijo a Lucas Maciel, que recusou. Como reação, ela o agarrou à força e apertou suas partes íntimas. Lucas reagiu com bom humor, mas o público nas redes sociais não: muita gente reclamou da situação e também pediram a expulsão da atriz.

Gordofobia

Cartolouco se envolveu em uma polêmica ao falar sobre Jojo Todynho, logo no segundo dia de confinamento. Ao conversar com Juliano Ceglia, o jornalista pareceu sugerir que a funkeira fizesse uma cirurgia bariátrica. "Tem uns corpos muito bonitos aqui, cara, umas meninas muito bem-cuidadas. Mas vem cá...Você não acha que ela [Jojo] deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?". Juliano respondeu: "Não sei, cara. Tá pesado ali, tem que avaliar a situação". Muita gente interpretou a fala como preconceito e reclamou nas redes. Pouco depois, o perfil de Cartolouco no Instagram desmentiu a história, afirmando ter sido um mal-entendido. No mês seguinte, Biel conversava com Cartolouco, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia na casa da árvore e disse que, em sua visão, Jojo não se sentia bem ao perceber que MC Mirella atraía os olhares masculinos da casa, além de afirmar que a funkeira sentia inveja quando Mirella dançava em cima do palco.

Além disso, Biel também comparou Jojo e Mirella a animais para explicar seu ponto de vista: "Se tem uma fêmea toda bonita, escultural e tal, e se tem uma outra bruta, forte? Quem ganha?", questionou na ocasião.

Tortura psicológica

O tema da tortura psicológica apareceu em "A Fazenda 2020", por causa de Raissa Barbosa, que sofre da Síndrome de Borderline. Por diversas vezes ela passou por situações-limite dentro do reality. Logo na primeira roça, quando foi indicada para a berlinda, ela reagiu chutando cadeiras e portas, além de socar travesseiros e jogar água nos homens da casa. Em outra formação de roça, quando levou 6 votos e acabou novamente indo para a disputa, ela jogou creme hidratante no rosto de Cartolouco, Juliano Ceglia e Biel. Na ocasião, Juliano gritou e foi para cima da peoa.

Depois de outras situações que fizeram com que os peões se assustassem com as atitudes da peoa, Raissa chegou a um nível crítico na famosa "reunião de condomínio", organizada por Luiza Ambiel. Naquela oportunidade, ao lado de Mirella e Victória Villarim, a atriz tentou desestabilizar a modelo, que quase teve um colapso nervoso.

*Com informações do Uol

Leia mais:

Vídeo: Cartolouco joga bastão em Marcos Mion após prova na'A Fazenda'

Maisa conta que está doente e reclama 'Na merda,literalmente'