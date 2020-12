Atriz se veste de girafa para amamentar filho e diz: 'Tá sorrindo'

Em outra foto a família aparece toda fantasiada, Flávia de girafa, Marcelo de gorila, a filha mais velha de onça e o pequeno Gabriel de leãozinho. | Foto: Divulgação

Brasil - Flavia Viana compartilhou com seus seguidores um jeito diferente de amamentar seu filho Gabriel, de três meses, com Marcelo Zangrandi. Nas imagens, a influencer aparece vestida de girafa enquanto o pequeno mama e ao mesmo tempo sorri para ela.



"Sim, ele está mamando e sorrindo! E eu pago quantos micos forem necessários meu filho kkkkkkkkk O que é essa fantasia que papai escolheu meu filho? Ainnnnn, ontem nosso Gabriel completou os tão esperados 3 meses!!! Tá ficando mocinho eleeeeee hehehehhe A família tentou fazer a foto de Safari mas estava muuuuito quente e as fantasias não ajudaram hahahaha a girafa e o gorila ficavam com as mãos presas e gabs de leão sem entender nada! Mas a bagunça foi registrada porque cada minuto dessa vida merece ser comemorado", escreveu ela na legenda.

Em outra foto a família aparece toda fantasiada, Flávia de girafa, Marcelo de gorila, a filha mais velha de onça e o pequeno Gabriel de leãozinho. Nos comentários, os seguidores gostaram da ideia. "Amei", "Que família linda", "muito fotos", "gostei, também quero", foram algumas das respostas deixadas nas fotos.

