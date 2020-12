Com oração e louvor, Jojo Todynho comemora vitória em 'A Fazenda'

a vencedora do reality show da Record terminou sua pregação cantando um louvor | Foto: Divulgação

Evangélica declarada, Jojo Todynho, fez um discurso bem religioso para comemorar sua vitória em "A Fazenda 12", a cantora teve 52,54% dos votos. Ela agradeceu a Deus, disse que todos são campeões e começou a orar ao redor dos participantes do programa, que aconteceu ao vivo na TV Record.

"Senhor, mais uma vez, eu quero te agradecer não só por mim, mas por todos que todos aqui, todos são campeões. Senhor, muito obrigada, porque mesmo nas minhas fraquezas você me deu forças. Obrigada, Senhor, por essa estrutura que a Record montou e essa equipe maravilhosa que não aguenta mais ouvir meus resmungos. Eu sou tão vitoriosa quanto você. Que o senhor possa abençoar cada um de vocês, que ele possa fazer morada no coração de vocês", declarou a Jojo.

Emocionada, a vencedora do reality show da Record terminou sua pregação cantando a música evangélica conhecida como "Porque Ele Vive", versão em português pertencente ao cancioneiro Harpa Cristã para o hino "Because He Lives", de Bill e Gloria Gaither: "Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há".

Veja



Ficamos por aqui, senhoras e senhores, agora com uma nova milionária: Jojo Todynho! Gostaram? Por aqui, vamos sentir muitas saudades ❤️💥 #FinalAFazenda



Quer rever as emoções de #AFazenda12? Acesse já https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/J2J6t1Axtc — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

*Com informações do site UOL



Leia mais

Enquete aponta Jojo Todynho como vencedora de A Fazenda 12

Assédio, treta e agressão: relembre o que rolou na 'A Fazenda 12'