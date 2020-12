Após ataques racistas, Ludmilla apaga redes sociais

| Foto: Divulgação

Manaus - Ludmilla apagou as suas redes sociais após falar sobre comentários racistas que são feitos em suas postagens.



A cantora de 25 anos destacou que os ataques são frequentes e está fazendo as denúncias. "E daí para pior. Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. É 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens. Mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um", desabafou em publicação.

Na sequência, ela desativou as contas no Twitter e no Instagram.

