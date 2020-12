Morre atriz Nicette Bruno, vítima da Covid-19

Ela estava sedada e dependendo de ventilação mecânica | Foto: Reprodução





A atriz Nicette Bruno morreu na manhã deste domingo (20), aos 87 anos. Ela estava internada em estado grave com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

O último boletim médico divulgado no sábado (20), afirmava que estado de saúde de Nicette “era considerado muito grave”. Ela estava sedada e dependendo de ventilação mecânica. A informação da morte foi confirmada pela hospital por votla das 13h20.

Informações de velório e sepultamento devem ser divulgados posteriormente pela família.