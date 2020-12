Peoa tem casa invadida e é feita refém após sair de A Fazenda

Ela ficou sob a mira de uma arma | Foto: divulgação





A influencer Stéfani Bays passou por momentos difíceis na madrugada deste domingo. Ela teve a casa invadida e foi feita de refém em um assalto, assim como seus familiares e os amigos que moram com ela.

Stéfani relatou a situação nos stories do Instagram. "A gente foi assaltado dentro de casa, a gente foi feito refém. Minha mão está suando", disse ela.

"Os meninos estão bem, só levaram coisas materiais. Eu estou sem celular, não sei quanto tempo vou ficar sem. Estou incomunicável, mas logo resolverei isso", continuou.

Stéfani relatou a situação nos stories do Instagram | Foto: divulgação





A influencer então deu mais detalhes do assalto: "Eles estavam armados, botaram arma na nossa cabeça. Chegaram pedindo pelos meninos que moram comigo, pediram por mim também. Fizeram alguns comentários absurdos que eu não vou falar agora".

Stéfani ainda disse que saiu de sua casa, pois estava com medo. Ela, que se tornou famosa ao participar do reality "De Férias com o Ex", da MTV, saiu essa semana do reality "A Fazenda", no qual foi a terceira colocada. A influencer estava confinada há três meses.