Sergio Marone posta foto de toalha e deixa fãs impactados: "Anaconda"

Ele deixou os seguidores um tanto quanto impactados com o tamanho do volume | Foto: divulgação





Sergio Marone deixou os fãs bem animados com uma foto que publicou no Stories. O ator, que conversou com o iG sobre seus novos projetos , publicou uma foto apenas de toalha logo após sair do banho. Ele deixou os seguidores um tanto quanto impactados com o tamanho do volume. Informações do Ig.

Antes do clique sensual, o ator postou alguns vídeos na academia e depois refletiu sobre o bem que os exercícios físicos fazem. "Banho pós treino é um dos momentos de maior satisfação. O nosso compromisso com a nossa saúde deve vir sempre na frente", escreveu o ator na legenda da foto de toalha. Pelo visto, os fãs ficaram mesmo felizes em ver toda a saúde do artista.