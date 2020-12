Carlinhos Maia faz festa com aglomeração e é criticado por internautas

Humorista foi chamado de irresponsável por alguns seguidores | Foto: Divulgação

Brasil - O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia realizou uma festa de fim de ano, chamada "Natal da Vila", com direito à presença de diversos famosos e influenciadores, inclusive manauaras, o que causou uma intensa aglomeração, na noite de sábado (19), em Penedo, Alagoas. Maia recebeu diversas críticas de internautas e famosos por promover um evento em meio ao aumento de casos de Covid-19 em todo o Brasil.

Os ex-BBBs Pyong Lee e Gaby Martins, o cantor Tierry e a influenciadora Caila Carim, de Manaus, foram alguns dos nomes presentes no evento. A atriz e apresentadora Tatá Werneck alfinetou o humorista em uma publicação no seu perfil no Twitter, onde dizia que não é momento para a realização de festas.

"Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida, é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?", disse a apresentadora.

Outros internautas chegaram a usar como exemplo a morte da atriz Nicette Bruno, neste domingo (20), por complicações da Covid-19, para que as pessoas evitem aglomerações e relembrem a gravidade da atitude do humorista de promover um evento desta magnitude. "O mundo é muito injusto e as pessoas egoístas demais", afirmou uma internauta.

no dia que Carlinhos Maia faz uma festa com milhares de pessoas ignorando a pandemia que o país enfrenta, morre Nicette Bruno porque infelizmente recebeu a visita de um parente assintomático. o mundo é muito injusto e as pessoas egoistas demais — ana (@lerdissima) December 20, 2020

Leia Mais:

Bruna Marquezine faz topless em bastidor de ensaio; veja

Sergio Marone posta foto de toalha e deixa fãs impactados: "Anaconda"