Amigo de Gabi Martins e Tierry entrega romance: "O amor aconteceu"

Parece que os rumores sobre a ex-BBB e cantora Gabi Martins e o cantor Tierry não são apenas rumores. Na madrugada do domingo (20), ela recebeu uma declaração do artista em show da festa do 'Natal da Vila', organizada por Carlinhos Maia .

Os artistas cantaram a música "Prints", que foi escrita após o dois terem supostas conversas vazadas na web, e gravaram para o DVD da loira. A cantora dançou coladinha com o rapaz e comentou sobre as mensagens divulgadas.

Antes do lançamento, Gabi Martins ainda explicou o motivo da música com Tierry: "Pensando nos últimos tempos e nos prints, resolvemos fazer uma música disso! A ideia é que a gente possa rir de tudo isso".

Em resposta, ele garantiu que os prints eram falsos e deu um belo elogio para ela. "Até porque, os prints não são verdadeiros. Até porque, se fosse, mostraria o tanto que você é uma mulher direita, admirável e, na hora certa, tudo isso você vai ver", destacou, deixando a artista sem graça.

Tudo isso gravado por Carlinhos Maia. No vídeo, o influencer defendeu os amigos sobre as acusações de traição e entregou o romance: "Os prints que vazaram da história deles, que eles estavam (juntos) antes, só que a gente já sabia disso faz tempo. Na época, eles não estavam tendo nada, mas aí... O amor aconteceu".

A cena dos dois no palco foi acompanhada de um coro do público: "beija, beija".

*Com informações da Máxima, Uol