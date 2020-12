Assaltantes disseram a Stéfani Bays que torceram por ela em 'A Fazenda

O crime ocorreu um dia após a ex-peoa deixar o confinamento | Foto: Divulgação

Manaus - Os quatro homens armados e encapuzados que invadiram a casada ex-peoa Stéfani Bays , de A Fazenda 12, e fizeram a influenciadora digital, familiares e amigos reféns, disseram que torceram para ela que ganhasse o reality show. "Eles falaram: 'Ah, fazendeira, votamos em você, para você ganhar, para vir buscar o seu milhão'", disse a jovem, em entrevista ao Cidade Alerta, da Record TV nesta segunda-feira (21).



Acompanhada de um dos colegas de casa, Radamés Keller, Stéfani contou que os criminosos já chegaram com alvo certo ao imóvel localizado no Morumbi, na zona sul de São Paulo, na noite de sábado (19). Além, de Stéfani e Radamés, eles procuraram pelo namorado dele, Artur Moreno. Segundo Radamés, Artur chegou a passar um tempo ajoelhado com uma arma na boca. “Para ele foi muito traumatizante", afirmou Keller.

O crime ocorreu um dia após a ex-peoa deixar o confinamento. Ela foi uma das quatro finalistas do reality. "Não estou conseguindo raciocinar direito, foi um susto, um choque muito grande; realmente, saí do céu e fui para o inferno, porque estou vivendo um pesadelo. Acabei de sair de um confinamento, não sei o que está acontecendo no mundo e ainda aconteceu tudo isso". Mais tarde, disse que só levaram bens materiais. "Estou feliz que a minha família está bem, meus amigos que estavam comigo estão bem".

O crime

Os criminosos entraram pelos fundos, por volta de 23h30. Entortaram a cerca elétrica e passaram por dois muros para acessar a lavanderia. Passaram pela área da piscina e entraram na sala, onde Stéfani estava com amigos e familiares. Avisaram que era um assalto. Disseram que votaram em Stéfani para roubar o dinheiro e perguntaram sobre o casal, Radamés e Artur.

Radamés tinha ido ao supermercado. Stéfani pensava que o casal tinha saído junto de casa e disse isto aos criminosos. Rendida, guiou os criminosos pelo imóvel e encontraram Artur, dormindo, em um dos quartos. Foi um momento tenso. "Quando viram que tinha alguém dormindo, eles começaram a xingar. Eu entrei em desespero. Eles falaram: 'Como assim? Você falou que não tinha ninguém na casa". Fizeram Artur refém e o deixaram na porta do closet, sob com uma arma em sua boca, enquanto procuravam por dinheiro e joias. Vasculharam o quarto. Depois desceram, fizeram os reféns se abaixarem. Em seguida, Radamés chegou de carro e eles foram embora.

Entre os objetos procurados estava uma esmeralda de Radamés, sobre a qual ele diz nunca ter divulgado nada nas redes sociais.

Radamés desconfia da possibilidade de pessoas próximas terem passado informações aos criminosos e que o crime foi planejado com antecedência. "É muito louco o cara falar 'nossa, a gente votou em você. Parece que foi um tempo muito grande que eles ficaram arquitetando isso." Stéfani, no entanto, prefere acreditar que a exposição deles como influenciadores digitais foi o que guiou a ação dos criminosos. "Eu quero acreditar que foi a exposição e não pessoas próximas", afirmou a ex-peoa.

Radamés disse ainda que houve quem afirmasse que eles são responsáveis por atrair os criminosos por conta da exposição. "A gente não pode culpar a vítima por ela ter sofrido assalto, pela exposição. É meu trabalho", argumentou.

Ao chegar do mercado e perceber a movimentação, Radamés pensou que pudesse ser alguma armação dos amigos. "Achei que era uma brincadeira, uma trollagem, do pessoal gravando alguma coisa em casa." Os criminosos saíram com o carro de Radamés e ele conta que só entendeu o que estava acontecendo depois que entrou na casa e, ao chegar no quarto, ver as coisas reviradas e Artur desesperado. "É pior ainda você pensar que alguém que frequentou sua casa e ganhou sua confiança é foi a mesma pessoa que tenha combinado isso com esses bandidos".

O caso está sendo investigado e, nesta segunda, Artur foi à delegacia fazer o reconhecimento de um suspeito detido pela polícia. Os três ainda avaliam se vão continuar morando no local.

