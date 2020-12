Andressa Urach se casa com Thiago Lopes: "Louca para lua de mel"

A presença enxuta de convidados não é uma novidade, um mês antes do casamento Andressa explicou em sua conta do Instagram | Foto: divulgação





Andressa Urach e Thiago Lopes se casaram hoje em uma pousada em Praia Grande, em Santa Catarina. A cerimônia estava marcada para a última semana, mas teve de ser adiada por condições climáticas. Sem convidados, a modelo e o empresário contaram apenas com a presença da equipe de maquiagem, cabelo, fotografia e vídeo, que registraram toda a cerimônia.

A presença enxuta de convidados não é uma novidade, um mês antes do casamento Andressa explicou em sua conta do Instagram.

"No dia do casamento estarão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com Covid-19 e aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do vírus".

Horas antes da cerimônia, ela postou uma foto com o noivo afirmando estar "louca para a lua de mel", que acontecerá na República Dominicana.

*Com informações do UOL