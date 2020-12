Fim da solteirice: sertanejo anuncia que vai se casar novamente

O casal está junto há pouco mais de um ano | Foto: divulgação





O amor está no ar! Jonas Esticado pediu sua namorada, Bruna Hazin, em casamento hoje (22). O cantor levou a namorada ao cinema e, na companhia apenas de fotógrafos e alguns amigos, fez o pedido na sala ao som de Jorge e Mateus. Jonas ainda surpreendeu sua agora noiva com um buquê de rosas e um filme com momentos do casal passando no telão.

O casal está junto há pouco mais de um ano, mas Jonas já tinha avisado que o pedido aconteceria em breve:

"O casamento será ano que vem, vamos adiantar o negócio. Tomou vacina, avisou que pode aglomerar, estaremos fazendo a festa aqui no Nordeste", disse o cantor em entrevista no começo do mês. Felicidades aos dois!