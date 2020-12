Nego do Borel e Duda Reis anunciam fim de noivado polêmico

Motivo do término não foi revelado | Foto: Divulgação

Chegou ao fim o noivado do cantor Nego do Borel e Duda Reis. Por meio das redes sociais, ambos confirmaram a separação, sem mencionar o motivo do término, nesta quarta-feira (23).

Procurada, a assessoria dos artistas informou que irá se pronunciar em breve sobre o assunto.

De maneira amigável, ambos falaram sobre o assunto, afirmando que já estão separados há uma semana. Duda Reis e Nego do Borel ressaltaram que não querem "fazer disso um circo".

"Eu e Maycon decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes. Foram quase 3 anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos também, afinal, nada é perfeito. Quando começamos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incríveis e que ele não tenha uma ruptura, mas isso aconteceu", publicou Duda Reis.

''A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. Continue contando sempre comigo", compartilhou Nego do Borel.

Alguns internautas já haviam notados posts e comentários do pai da Duda que estavam dando a entender que o relacionamento dela com o cantor não existia mais.

Polêmicas

Como conhecido, a família da atriz não tinha um relacionamento muito bom com o ex-genro e os pais dela já chegaram a expor um possível relacionamento abusivo e insinuações de que ela bancava o cantor.

O médico afirmou que o dinheiro do funkeiro acabou "há muito tempo" e sugeriu que o cantor vive hoje com o dinheiro que a noiva recebe dos trabalhos como modelo.

A resposta foi dada a um seguidor que opinou que Duda voltaria para a casa quando o dinheiro de Nego acabasse e que o funkeiro estava em "decadência". "(o dinheiro dele) já acabou há muito tempo. Agora é com o dinheiro dela", respondeu Luiz Fernando.

Os pais de Duda Reis usaram também as redes sociais para acusar Nego do Borel de ter agredido fisicamente a filha deles. Os sogros do funkeiro se referiram ao genro como "canalha" e "mau-caráter" e relataram que ele teria empurrado a noiva no chão e a expulsado de uma van durante uma viagem do casal a Portugal.

"Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída pra C#%¨& e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz", escreveu Simone, mãe de Duda.

O pai de Duda Reis também deixou um comentário no Instagram da filha, chamando-a de "idiota" e acusando-a de "vender a família por um trocado de um mau-caráter".

