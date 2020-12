Ex-BBB Marcela McGowan vive affair com cantora sertaneja Luíza

A médica, de 32 anos, não assume nenhum relacionamento público desde que deixou o reality | Foto: Divulgação

Brasil - Marcela McGowan e a cantora sertaneja Luíza, da dupla com Maurílio, estão vivendo um affair. A informação foi confirmada pela irmã da ex-BBB, Mariane, em entrevista à revista Quem na tarde de hoje.



"Sim, elas estão se conhecendo. É novo, tem umas duas semanas. Não sei exatamente. Algo por aí, tem pouco tempo. É novo", afirmou.

Mariane detalhou ainda que as duas se conheceram durante uma viagem à Maragogi, em Alagoas, em novembro.

"Mas não ficaram lá, não. Foi depois, depois do aniversário da Marcela", explicou a irmã da ginecologista, que ganhou fama nacional ao participar do "BBB 20".

A médica, de 32 anos, não assume nenhum relacionamento público desde que deixou o reality, onde manteve um romance com o colega de confinamento Daniel Lenhardt.

Já Luiza, natural de Belo Horizonte, ganhou mídia com a música "S de Saudade", parceria sua e de Maurílio com a dupla Zé Neto e Cristiano. O clipe do single já alcançou quase 300 milhões de visualizações no Youtube.

Em uma coincidência, a carreira da dupla também foi ajudada pelo "BBB 20", já que a música ganhou ainda mais força nas paradas musicais após ser cantada pelas sisters Rafa Kalimann, Thelma Assis, Gabi Martins, Gizelly Bicalho e pela própria Marcela.

*Com informações do UOL

