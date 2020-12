Amado Batista testa positivo para a Covid-19 e fica em isolamento

Até agora, mais de 7 milhões de brasileiros foram infectados | Foto: Reprodução Internet

Goiânia- O cantor Amado Batista testou positivo para Covid-19. Segundo os familiares do artista, o músico sentiu apenas febre.

"Ele está com Covid-19, mas está em casa, em isolamento. Mas está tudo bem, graças a Deus", comentou a família.

Amado Batista procurou, nesta semana, um hospital particular de Goiânia com o objetivo de fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.

Com mais de 7 milhões de infectados do novo coronavírus no Brasil até nesta sexta-feira (25), o país está entre o ranking dos mais afetados pelo vírus.

*Com informações do G1

