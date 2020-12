Raika, filha de Alok e Romana recebe alta da UTI e vai para casa

Raika nasceu com 32 semanas de gestação | Foto: Reprodução Internet

Brasil - O Natal de Alok e Romana foi comemorado de um jeito muito especial. A filha caçula do casal, Raika - que nasceu prematura no início do mês -, recebeu alta da UTI nesta quinta-feira (24) e conseguiu passar a data com toda a família.

"Raika já está em casa com o Ravi! Melhor presente de natal! Agora a família está reunida. Obrigado Deus!", escreveu Alok em seu Instagram na legenda da foto com a filha, a esposa e Ravi, de 11 meses - o primogênito do casal.

Horas depois, foi a vez da mãe da pequena agradecer pelo "presente de Natal" que recebeu. "Não sei vocês, mas eu acredito em milagres. E tenho em meus braços uma prova viva de que Deus sempre cuida de tudo nos mínimos detalhes... Alegria que não cabe em mim! Deus, obg obg obg obg", disse Romana em uma postagem. Raika nasceu no dia 2 de dezembro com apenas 32 semanas de gestação.

A pequena veio ao mundo após Romana ter um trabalho de parto prematuro por complicações da covid-19. Desde então, a família vinha acompanhando a evolução da pequena por vídeo chamada até que pudessem visitá-la no hospital. Alok também havia sido diagnosticado com a doença.

