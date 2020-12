'Modo Turbo': Anitta rebate acusações e diz que se arrependeu de clipe

As críticas a Anitta vêm na esteira da série da Netflix "Anita: Made in Honório", que mostra uma relação explosiva da cantora com sua equipe | Foto: Divulgação

Anitta fez uma série de vídeos nos Stories do Instagram, hoje, para comentar as acusações feitas por Marco Lafer mais cedo. O diretor do clipe "Modo Turbo" (uma parceria de Luisa Sonza com Anitta e Pabllo Vittar) disse que a cantora destratou sua equipe durante as gravações do vídeo.

No Instagram, Marco Lafer, integrante do duo Alaska com Gustavo Moraes, respondeu a perguntas dos seguidores e falou que a parte mais complicada do trabalho foi "lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico”

A cantora, que já havia rebatido as acusações mais cedo, contou que os problemas começaram após o Lafer e Gustavo Moraes que formam o duo Alaska, descartarem a ideia original das artistas para o clipe.

“A Luisa me pediu, e eu dei uma ideia que não era essa, era uma ideia de gamer etc, mas era outra coisa, que tinha mais a ver com o cenário de hoje em dia, para a gente conseguir reverberar em outras campanhas, contratos. Visando outros públicos que não o que já temos”.

