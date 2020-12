Após festa de Carlinhos Maia, funcionários testam positivo para Covid

O uso de máscara também não foi exigido no local | Foto: Reprodução Internet

A festa de Natal promovida por Carlinhos Maia em plena pandemia do novo coronavírus continua dando o que falar. Após o evento, 47 funcionários testaram positivo para Covid-19. Dois deles estariam internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda de acordo com o colunista, nem todos os convidados foram testados antes de participar da comemoração, realizada em Penedo, Alagoas. Com receio de represálias do público, influenciadores estariam, inclusive, escondendo o diagnóstico de Covid-19 após participar do evento.

No Instagram, Carlinhos mostrou uma conversa com a empresa que organizou a festa, negando os 47 supostos infectados “É mentira. Está todo mundo ok. Que que vocês não fazem pra ganhar like com meu nome, né, gente?”, ironizou o humorista.

Entre os famosos presentes na festa estavam Lucas Guimarães, Camila Loures, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gizelly Bicalho, Matheus Mazzafera, Gui Napolitano, Vanessa Giácomo e Mileide Mihaile – que está com Covid-19 e passou o Natal isolada em um quarto.

