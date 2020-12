Duda Reis posta indireta e dá pista sobre término com Nego do Borel

Duda já se separou de Nego outras vezes | Foto: divulgação





A noite de Natal de Duda Reis terminou com uma indireta em suas redes sociais. A influenciadora publicou um vídeo com uma legenda que dá pistas sobre o motivo do término de seu relacionamento com Nego do Borel. O casal anunciou a separação na quarta-feira (23), após quase três anos de namoro e noivado entre algumas idas e vindas.

Essa é a primeira vez que Duda se manifesta nas redes sociais após o post pelo qual informou o fim do relacionamento. No vídeo publicado por ela na sexta-feira (25), além da música What a Shame (Que Pena, em tradução livre), de Leyla Blue, uma legenda sugestiva foi escrita pela atriz.

"Depois de tanto tempo? Vocês se encontram depois de anos e ele vem falar o mesmo discurso de sempre, só que dessa vez, você está forte e decidida", escreveu ela, acompanhada pela hashtag "para você", em inglês. A letra da música de Leyla Blue, escolhida e cantada por Duda, fala sobre vergonha de um erro cometido e traição.

Logo no início, a canção diz: "Poderia ter estado comigo em vez de, qual é o nome dela? Que vergonha, querido, que vergonha. Teve uma vitória aqui, mas você jogou fora o jogo", e termina a primeira estrofe com a seguinte mensagem: "Dei a você um milhão de chances, não tem mais. Não posso esperar para sempre, estou ficando entediada. Que vergonha, querido, que vergonha. Que pena".

Após repercussão da postagem, Duda negou que tenha sido uma indireta para o término do noivado com Nego. "Gente, são vídeos que as pessoas fazem no TikTok. Eu gravo vários vídeos e deixo eles guardados, gravei os dois tem um tempo, inclusive [...] Nada por indireta, gente, pelo amor, não sou assim mesmo. Até porque gravei antes de tudo. Sou mesmo tranquila e da paz, sou muito na minha e nunca faço nada para aparecer em site, não curto isso [...] Não preciso disso, quero o bem de todo mundo! Meu discurso aqui não muda, porque prego o que vivo. Simples", declarou.

O fim do noivado foi anunciado nas redes sociais após uma semana da separação. Apesar das mensagens enaltecerem os quase três anos juntos e ressaltarem que ambos se respeitam muito e que vão continuar amigos, o texto publicado por Duda deu sinais de que o fim não foi tão tranquilo. "Sempre tentamos fazer dar certo, mas, às vezes, caminhos tortuosos aparecem, faz parte! Quando começamos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incríveis e que ele não tenha uma ruptura, mas isso aconteceu. Às vezes, não entendemos certas coisas, mas nossa relação se transformou numa amizade e nos respeitamos como pessoas e amigos!", escreveu a influenciadora.