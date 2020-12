Gusttavo Lima fala sobre relações: ‘Mais parada que água de represa'

Lima declarou que está em jejum de amor há meses | Foto: Divulgação

Brasil - Gusttavo Lima vive postando fotos e interagindo com os fãs por meio de publicações. No entanto, um bate-papo é mais difícil e foi o que aconteceu nesta semana. Em uma live surpresa, o sertanejo abordou vários assuntos, inclusive a vida sexual.

Questionado por uma fã, ele contou que está mais ‘parado que água de represa’

“Estou em um jejum de amor há meses. Minha vida está mais parada do que água de represa", se divertiu.

Ele ainda comentou que ficou muito triste com a morte de Paulinho, do Roupa Nova, vítima da Covid-19, pois escutava as músicas da banda desde criança e afirmou que ele “fará muita falta para a música e a cultura brasileira”.

Por fim, para quem pensa que Gusttavo Lima vai voltar à rotina intensa de shows pelo Brasil a todo momento, se prepare, pois quando a pandemia acabar, ele pretende diminuir drasticamente o número de apresentações.

"Estou gostando dessa vida [em casa]. Estava fazendo 270 shows por ano, aí veio a pandemia e já vai fazer um ano que estou parado. Não estou querendo trabalhar assim, voltar para aquela correria, quero fazer dois shows por semana e está bom. Acostumei", disse.

*Com informações do UOL

