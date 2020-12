Mesmo com pandemia, Neymar faz festa de cinco dias para 500 pessoas

Como sua mansão está em reforma, o jogador alugou uma casa nas proximidades, ao custo diário de R$ 6 mil | Foto: Divulgação

Brasil - A polêmica com a festa do humorista Carlinhos Maia nem esfriou e a notícia de uma nova comemoração pela frente, dessa vez do jogador Neymar, já agita as redes sociais. O craque do PSG prepara uma festona com 500 convidados para o Réveillon, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.



Como sua mansão está em reforma, o jogador alugou uma casa nas proximidades, ao custo diário de R$ 6 mil. Para evitar se meter na mesma controvérsia, Neymar determinou que a celebração, prevista para durar cinco dias, não poderá ter celulares. Está proibido gravar stories durante a festa. Uma banda vai animar os convidados. A festa segue até 1º de janeiro.

Para evitar chamar atenção da vizinhança, Neymar construiu um anexo com proteção acústica. A casa tem cinco quartos, piscina, churrasqueira, deque privativo para barcos e uma área total de cinco mil metros quadrados.

A lista de convidados inclui os amigos de sempre, como Gil Cebola e Jota Amâncio, a irmã Rafaella e influenciadora Camila Loures, entre outros.

A assessoria de imprensa de Neymar negou a festa, mas a CNN confirmou com a assessoria do grupo de pagode "Vou pro Sereno" a apresentação deles no evento particular de Neymar.

Uma fonte do condomínio, onde está localizada a propriedade de Neymar, contou que desde o último sábado (26), há grande movimentação de carros entrando na casa do jogador. Alguns convidados também estão deixando os carros estacionados em um hotel de luxo vizinho ao condomínio do atleta.

