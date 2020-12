Aparência de padre Fábio de Melo volta a causar na web

| Foto:

Manaus (AM) - Padre Fábio de Melo participou do programa de Angélica, o Simples Assim, que foi exibido sábado (26), e a sua aparência voltou a causar nas redes sociais. No Twitter, os internautas comentaram o "novo rosto" do sacerdote.



“Padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto? Ele está parecido com o Sherk quando vira humano”, escreveu uma internauta.

“O padre Fábio de Melo fez harmonização facial e está parecendo o boneco Sinforoso”, comentou outro. “O que aconteceu com o Padre Fábio de Melo? Ele está muito diferente”, questionou uma terceira.

Não houve confirmação se o padre realmente fez algum procedimento estético.

