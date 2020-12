Ex-BBBs alugam ilha privada para passar Réveillon e recebem críticas

| Foto: Divulgação

As três finalistas do Big Brother Brasil 2020, Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann alugaram uma ilha privativa para passar a virada do ano juntas. A atriz Bruna Marquezine se juntou ao trio, além do marido da campeã e do namorado de Rafa.



Nos stories, Kalimann compartilhou com seus seguidores a notícia ao lado das amigas. “Esse ano teve muitos momentos importantes e a gente quis o quê? Virar juntas”, disse.

Ela também comentou sobre a presença de Bruna Marquezine. “A Bru foi adotada por esse trio”, completou. A atriz, que foi uma telespectadora assídua do reality e fez mutirões para a amiga, Manu Gavassi, permanecer no programa, retrucou. “Que adotada? Eu estava lá no BBB”, respondeu brincando.

Rafa concordou com ela: “Ah, desculpa. Ela estava mais que a gente até”, acrescentou. “Ela viveu mais que nós”, concordou Manu.

Repercussão

As ex-BBBs receberam críticas de internautas após compartilharem que estão juntas. O alvo dos comentários foi a campeã, Thelma e o nome dela entrou para os mais comentados do Twitter.

