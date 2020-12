Jornalista da CNN Brasil se infiltra em festa polêmica de Neymar

Ministério Público prometeu suspender o evento que durará até a virada de ano | Foto: Divulgação

Manaus - A grande festa de Réveillon do jogador Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, segue dando o que falar. O evento, que era para ser secreto, pode ter detalhes expostos na mídia após uma jornalista da emissora CNN Brasil se infiltrar nas comemorações.

Mariana Vasques, é editora na emissora desde janeiro deste ano e também já trabalhou na Record durante quatro anos. A jornalista apagou de sua biografia no Instagram que trabalha na CNN, mas as informações continuam no perfil do Linkedin. A editora é amiga da modelo Talita Donegá, amiga do jogador do PSG, que também está na festa. As informações são do colunista Léo Dias.

Polêmica

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) está analisando as denúncias que recebeu acerca da festa de Réveillon de Neymar Jr. em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em plena pandemia, o evento para centenas de pessoas teve início no dia 25 e segue até a virada do ano.

O prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, explicou o motivo de não poder barrar a festa de Réveillon de Neymar, que ocorre em meio a pandemia da Covid-19. Ele afirmou que não recebeu nenhuma denúncia de aglomeração do evento.

*Com informações do UOL

