Rezende vacila, é flagrado e Gkay detona: 'Macho sendo macho'

Manaus (AM) - A madrugada desta terça-feira (29) foi marcada com uma DR pública entre o casal Rezende e Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay.

É que o youtuber foi flagrado em um evento sem a humorista e ela não gostou nada da história.



Nas redes sociais, Gkay afirmou que não se surpreendeu com a atitude do "macho", criticou a incoerência por parte do youtuber e ainda deu a entender que esse foi o fim do romance entre eles.

"Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela. Pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu não faço, não fico de personagenzinho na internet não", escreveu a humorista de 28 anos.

Nos stories, Rezende se se defendeu e tentou explicar o episódio: "Esse ano foi algo complicado para o mundo inteiro, foi um ano difícil. Aí, eu vim para Jurerê, em Florianópolis, para poder pensar, relaxar, tranquilizar para o próximo ano, que vem bastante coisa. Cheguei hoje. E aí, estou com meus amigos aqui, com o João, que é meu irmão", começou ele.

Nos vídeos, o youtuber ainda cita a influenciadora Alice Pradda, que flagrou toda a cena e expôs nas redes sociais: "[Ela] disse que não deletava, porque tinha me filmado realmente. Eu não sabia de nada. Só sei que meu amigo voltou para o camarote, ela foi para um lugar que tinha dentro do restaurante e continuou filmando. Eu sequer cheguei a falar com essa garota, eu sequer cheguei a conversar com essa menina para ela estar falando esse tanto de coisa de mim. Eu estou falando sobre isso porque vai contra o que eu penso".

"Eu, realmente, deveria esperar amanhã para explicar para vocês, explicar e tal. Mas eu não consigo. Eu fiquei muito chateado, até com a própria Gkay achando que eu fiz tal coisa, sendo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. As pessoas falam à toa. Vou usar os Stories para pedir para essa pessoa, para essa garota: 'posta, posta essa conversa comigo que você fala que tem. Não tem nada. Não falei com você, não fiz nada. Mas eu quero que, se você tiver essas coisas, que você poste'", finalizou ele que tem mais de 28 milhões de seguidores.

