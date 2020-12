Polícia acaba com festa na casa de Elba Ramalho com 500 pessoas

O caso revoltou moradores próximos a casa | Foto: Reprodução

Uma festa que estava sendo realizada na casa da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, Bahia, na madrugada desta quarta-feira (30), acabou após a intervenção da polícia.

O imóvel, foi alugado para turistas de São Paulo. Segundo informações da polícia, haviam cerca de 500 pessoas no local. Os vizinhos acionaram a polícia.

Vídeos mostram as pessoas aglomeradas e sem uso de proteção. Segundo convidados, houve até mesmo venda de ingressos para participar do evento.

Elba Ramalho usou suas redes sociais e se pronunciou sobre o caso.

"Eu não estava presente e nem sabia dessa festa", afirmou a cantora em um vídeo. Ainda de acordo com Elba, ontem ela passou no local para checar como estavam os funcionários e levar máscaras, mas os inquilinos não estavam no local.

Leia mais:

Série infantil conta a história do Centro Histórico de Manaus