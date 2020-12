Neymar nega megafesta e diz que vai passar ano novo com a família

Neymar continua sem dar declarações sobre as críticas da suposta festa | Foto: Reprodução/ Instagram

Depois da alta repercussão negativa sobre a suposta organização de uma festa de Réveillon, o staff de Neymar disse nesta quarta-feira (30) informou que o atacante passará o Ano Novo com a família e os amigos. O jogador ainda estaria longe da polêmica megafesta em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Para a imprensa, assessoria informou que “Neymar não fará festa alguma esse ano”. Em redes sociais, Neymar apareceu recentemente em uma lancha, ao lado do ‘parça’ Gil Cebola, na praia do Caixa d’Aço, na região de Bombinhas, em Santa Catarina, por onde deve passar a virada do ano.

O evento organizado na mansão dele em Mangaratiba é de organização da empresa Fábrica e não teria nada haver com o atleta, segundo amigos.

Neymar continua sem dar declarações sobre as críticas da suposta festa que repercutiu na imprensa brasileira e mundial. Até mesmo o PSG não teria gostado nada de um evento de tamanho porte em meio à pandemia do novo coronavírus. Em suas postagens, o craque continuou mostrando sua rotina de treinos em casa e momentos de lazer.

A festa reuniria cerca de 500 convidados, no condomínio na Costa Verde fluminense e chegadas e partidas de jatinhos para modelos, artistas e demais VIPs. Pela presença de artistas como Léo Santana, Ludmila, Wesley Safadão, Alexandre Pires, entre outros, foi apelidado de “Neymarpalooza”, em referência ao tradicional evento de música.

*Com informações do R7