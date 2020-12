Luíza Sonza dispara sobre relação com Vitão: 'Era um porre'

O cantor apenas disse: “Eu sou meio timidozão” | Foto: Divulgação

A cantora Luísa Sonza está curtindo uns dias de folga junto com o namorado, o cantor Vitão, e nesta quarta-feira (30), ela respondeu no Instagram algumas perguntas de seguidores sobre o seu relacionamento.

Logo de cara, a dona do hit Modo Turbo falou que não gostava muito do jeito de Vitão antes do namoro. “Ele é super tímido. Antes da gente ficar, eu achava ele um porre, porque achava que ele era muito quieto e eu sou a pessoa que mais fala no mundo”, falou a artista.

O cantor apenas disse: “Eu sou meio timidozão”. Um seguidor quis saber como era a convivência do casal e mais uma vez ele foi sucinto: “É gostoso”.

Outra pessoa perguntou se Luísa usava as roupas do namorado, ela disse que “não” e explicou o motivo: “Eu não uso mais as roupas dele porque teve um dia que eu fui pegar uma camiseta dele e ele disse: ‘Essa não’”. Vitão disse que explicou para a namorada por qual motivo não quis deixar ela pegar aquela camiseta em específico.

Sobre quem tomou a iniciativa para começarem a ficar, Luísa foi clara: “Eu tomei a atitude, o Vitor é muito lerdo. Eu já sou mais ligeirinha. [Estava sem] nada para fazer, solteira, arrumei um jeitinho de ver o bichinho aqui”.

