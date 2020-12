Romana Novais escreve carta para filha que nasceu prematura

A bebê nasceu prematura e ficou internada por 13 dias | Foto: Divulgação

Manaus - Romana Novais, esposa do DJ Alok, decidiu encerrar 2020 com uma carta para a filha caçula, Raika, que nasceu prematura no último dia 3 de dezembro. A médica, que sofreu com complicações na gravidez por conta da Covid-19, compartilhou em seu Instagram a mensagem sobre "as provações" que as duas passaram, contando mais sobre os momentos tensos que viveu após o parto de emergência.

"Orei incansavelmente para te ter no meu colo, filha. Enquanto você estava na UTI, mamãe passava noites planejando como seria nosso reencontro porque eu tinha muita fé de que Deus me concederia essa benção. Um dia antes do nosso encontro eu não consegui dormir. Estava muito ansiosa. Treze dias depois de seu nascimento, finalmente pude te pegar no colo", lembrou Romana no texto, falando diretamente com Raika.

"Foi tão emocionante te observar dormir no meu peito...mamãe sentia borboletas no estômago. Eu só conseguia agradecer a Deus por aquele momento. Ele é maravilhoso em tudo que faz", escreveu a médica, destacando sua fé.

"Passamos por uma provação juntas, nos salvamos, e aqui estamos, ressignificando a nossa fé. Fé que nos move e que nos faz acreditar que temos um Deus que nunca nos abandona", continuou.

Romana declarou ainda seu amor pela menina, contando que a carta compartilhada na noite de ontem é apenas uma das várias que escreveu para a caçula, que tinha nascimento previsto para o mesmo dia do irmão mais velho, Ravi, que completa 1 ano no próximo dia 10.

