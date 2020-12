Gianecchini se declara para Marília Gabriela: 'A gente era feliz'

Gianecchini e Marília Gabriela nunca esconderam o carinho que têm um pelo outro | Foto: divulgação





Em clima de despedida de 2020, Reynaldo Gianecchini aproveitou para se declarar para a ex-mulher Marília Gabriela, com quem se relacionou entre 1998 e 2006. "A gente era feliz e sabia", disse o ator ao compartilhar uma foto antiga com a apresentadora nas redes sociais, nesta quinta-feira (31).

"Com essse TBT [throwback thursday] com uma das pessoas que mais gosto e admiro, Marília Gabriela, deixo aqui o meu desejo de um ano novo mais focado no amor, na empatia, na verdade e consciência", desejou o ator no Instagram.

Nos comentários, fãs e famosos adoraram a publicação. "Vocês são incríveis! Um ano cheio de luz, saúde e mais amor pra você/vocês e a todos nós", escreveu a internauta Fabiana Pereira.

"Não tenho nem roupa pra esse carinho todo deles", brincou Josiane de Lara. Reynaldo Gianecchini conheceu Marília Gabriela em 1998, e cinco meses depois foi morar junto com a jornalista.

O casal preferia ser mais reservado sobre a relação em entrevistas, já que a diferença de idade entre eles sempre chamou a atenção (a apresentadora é 24 anos mais velha que o artista).