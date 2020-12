Irmão de Luciano Huck se declara para marido: "melhor coisa de 2020"

Em uma atitude de amor, o cineasta Fernando Grostein Andrade, irmão do apresentador Luciano Huck, se declarou para o marido nesta quinta-feira (31), em seu perfil no Instagram. No post, o famoso lembrou os principais momentos de 2020 e aproveitou para agradecer a companhia de seu esposo, o ator Fernando Siqueira.

"A melhor coisa de 2020 foi enfrentar 2020 ao lado do meu amor, uma pessoa que sempre enfrenta os maiores desafios da vida com um sorriso no rosto (eu enfrento resmungando, um dia eu juro que aprendo). Te amo, Fernando, meu companheiro de quarentena, espaçonave e vida", escreveu Andrade.

Ele e Fernando moram em Los Angeles, nos Estados Unidos, e estão casados desde junho deste ano.

