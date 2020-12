Rafa Kalimann desmente briga com Bruna Marquezine, "Chicletinhas"

Os boatos do climão surgiram após uma brincadeira em vídeo, onde elas afirmavam não gostarem uma da outra | Foto: Reprodução Instagram

Rafa Kalimann aproveitou o último dia do ano para desmentir boatos de que ela e Bruna Marquezine estariam brigadas e causando um climão na ilha privada que estão hospedadas para passar a virada de ano, em Angra dos Reis (RJ). A influenciadora filmou as duas com looks parecidos e brincou da situação: "Chicletinhas"



Quando Marquezine apareceu no vídeo, a ex-BBB ironizou:

"Não posso gravar, a gente não se dá bem (risos)", disse Rafa. "Ah é, a gente não se suporta", brincou Bruna. E continuou: "eu ficava perguntando para a Manu todo dia, 'a Rafa me ama já?"

"Não tem nada disso não, gente, está incrível tudo aqui", concluiu Rafa.

Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann se juntaram com amigos e companheiros e alugaram uma ilha em Angra dos Reis para passar o Réveillon juntinhas e longe de tumulto. O grupo desembolsou cerca de R$ 16 mil pela diária na ilha que tem uma casa com cinco suítes, sala de estar, sala de cinema e piscina no meio da natureza.

