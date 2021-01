Boca Rosa pede namorado em casamento: 'Casa com a gente?'

Os novos papais do pedaço são bastante influentes na internet | Foto: Divulgação

Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou quase sem querer o pedido de casamento que fez para Fred. A influenciadora e ex-BBB, que está grávida do youtuber, postou uma retrospectiva em fotos no Instagram e, em uma delas, é possível ver um bilhete escrito a mão com os dizeres "Mozera, casa com a gente?".



O pedido teria acontecido no momento em que Bianca contou para o namorado que estava grávida. O bilhete acompanha um par de meias escrito "dad" (pai) e sapatinhos de bebê.

Bianca ainda está nas primeiras semanas de gestação e pretendia segurar a notícia da gravidez, mas o jornalista Leo Dias descobriu a novidade e publicou em sua coluna. Depois disso, ela e Fred foram às redes contar sobre a gravidez.

Os novos papais do pedaço são bastante influentes na internet. Bianca tem 13,6 milhões de seguidores só no Instagram e Fred, 6,3 milhões. O papai também publicou um longo texto de despedida de fim de ano e se disse muito surpreso e feliz com o bebê que vem aí.

"Se alguém chegasse para mim ano passado e dissesse 'Ó, em 2020 você vai começar o ano como jogador profissional e terminar o ano como pai' eu dificilmente acreditaria que realizaria os dois maiores sonhos da minha vida no mesmo ano", escreveu Fred.

*Com informações do UOL

Leia mais:

Bianca Andrade, a Boca Rosa, anuncia que está grávida



'Boca Rosa' é internada em hospital de São Paulo