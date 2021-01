'Lutando pela vida', diz Glória Maria ao revelar nova doença

Glória permaneceu duas semanas internada | Foto: Divulgação

Gloria Maria usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para revelar aos seguidores que permaneceu internada por duas semanas por causa de uma infecção pulmonar. Ela afirmou que poucas pessoas sabiam de seu estado de saúde

."Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda-feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás depois da cirurgia no cérebro, voltei a ser internada com uma infecção pulmonar! Pouquíssimos ficaram sabendo, mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida!", escreveu Gloria na legenda da publicação no Instagram.

."Graças a Deus venci! Uma benção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!", completou ela, que em novembro de 2019 passou por uma cirurgia de emergência após descobrir um tumor no cérebro.

*Com informações de O fuxico