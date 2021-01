BBB: Boninho diz que confinamento já começou

O diretor do Big Brother Brasil Boninho respondeu nesta segunda-feira (4), algumas dúvidas de seguidores sobra a edição 2021 da atração.

De acordo com o diretor do reality, o confinamento para o "BBB" já começou desde domingo. Além disso, Boninho disse que não terá a tradicional Casa de Vidro este ano e que, ao todo, serão 14 participantes.

Ele respondeu a perguntas no Instagram | Foto: Divulgação